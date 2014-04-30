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القبض علي 3 أشقاء برأس غارب بتهمة التنقيب عن الأثار‎

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القبض علي 3 أشقاء برأس غارب بتهمة التنقيب عن الأثار‎ القبض علي 3 أشقاء برأس غارب بتهمة التنقيب عن الأثار‎

أرشيفية

ألقت مباحث قسم شرطة رأس غارب بالبحر الأحمر القبض علي 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بإحد المنازل بالمدينة، وتحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار محمد الوكيل مدير نيابة غارب.

وتلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً يفيد ورود معلومات تفيد شروع 3 أشقاء بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الحراجية بمدينة رأس غارب، حيث تم تشكيل فريق بحث لضبطهم وتبين أن الأشقاء هم المدعو “حسن. ع” ، و”بهاء. ع” و”عبد الرحيم. ع” يقومون بالتنقيب عن الآثار بمسكنهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التنقيب.

وتبين وجود حفرة داخل المنزل عمقها ثلاثة أمتار، كما تم ضبط كمية من الأحجار التى عثروا عليها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 563 إدارى قسم شرطة رأس غارب لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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