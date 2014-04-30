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جامعة المنصورة الأولى بين الجامعات وتحصد 18 مركز بمسابقة إبداع

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جامعة المنصورة الأولى بين الجامعات وتحصد 18 مركز بمسابقة إبداع جامعة المنصورة الأولى بين الجامعات وتحصد 18 مركز بمسابقة إبداع

حصدت جامعة المنصورة درع التميز لحصولها على أغلب جوائز مسابقة إبداع (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية) والتي أقيمت أمس على مسرح وزارة الشباب بالقاهرة وحصولها على 18 مركزًا بإجمالي الجوائز 84750 جنيه بالإضافة إلى 66 شهادة تقدير للطلاب المتميزين المشاركين فى الأنشطة المختلفة للمسابقة و3 شهادة تقدير لمشرفي الأنشطة.

وقام بتسليم الجوائز المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وعبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سفراء دول كينيا، الهند، المكسيك، جنوب السودان وطلاب الجامعات المشاركة، كما تم منح شهادة تقدير ودرع التميزللدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس الجامعة تقديرًا لتميز جامعة المنصورة وطلابها.

والجدير بالذكر أن المسابقة تنافس خلالها 35 جامعة حكومية وخاصة وتضمنت مجالات المسابقة ( الرواية ، ستاند اب كوميدي ، أشغال فنية ،عروض مسرحية ،الشعر ،غناء فردى ،جرا فيك ، أشغال فنية ، عزف جماعي ،غناء جماعي ، قصة قصيرة ،كاريكاتير ، الإخراج المسرحي ).

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