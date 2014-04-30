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فهمي يلتقي بمستشارة الرئيس للأمن القومي ووزير الدفاع الأمريكيين

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فهمي يلتقي بمستشارة الرئيس للأمن القومي ووزير الدفاع الأمريكيين فهمي يلتقي بمستشارة الرئيس للأمن القومي ووزير الدفاع الأمريكيين

نبيل فهمى وزير الخارجية

يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي خلال زيارته لواشنطن اليوم مع كل من سوزان رايس مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي ومع تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي، كما يلتقي الوزير فهمي مع قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومع قيادات اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية المعنية بموضوع المساعدات بمجلس النواب.

وقال المتحدث بأسم الخارجية بدر عبد العاطي أن الوزير فهمي سيلقي خطاباً أمام مركز وودرو ويلسون، أحد أهم مراكز الأبحاث القريبة من دوائر صنع القرار الخارجي الأمريكي، وذلك بحضور مجموعة من كبار الباحثين والأعلاميين الأمريكين.

اضاف المتحدث أن فهمي سيجري أيضاً عدداً من اللقاءات الإعلامية من بينها لقاءاً مع NBC، ثم يتوجه بعد ذلك لمدينة نيويورك لمقابلة سكرتير عام الأمم المتحدة.

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