“6إبريل” : لنا الشرف و الفخر أن نكون أول حركة “محظورة”

قال محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل أن الحركة يكفيها شرفًا وفخرًا بإنها أول حركة ضغط سياسي سلمية مدنية يتم حظرها.

وأضاف مصطفى في تصريح لوكالة ONA للأنباء ، أن كل ما يفعله النظام الحالي من قمع وقتل وإسكات أى صوت معارض، وكذلك إصدار تشريعات مستبدة مثل عدم جواز الطعن على الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، وقانون التظاهر، ما هو الا تمهيد لعبد الفتاح السيسي قبل فوزه فى الرئاسة.

وأكد مصطفى أن الحركة مستمرة بكافة أنشطتها وفاعليتها على الارض وسنواصل تحركاتنا لإسقاط قانون التظاهر.

المراسل : بكر الشرقاوى