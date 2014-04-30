أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“6إبريل” : لنا الشرف و الفخر أن نكون أول حركة “محظورة”

Google+ Print
“6إبريل” : لنا الشرف و الفخر أن نكون أول حركة “محظورة” “6إبريل” : لنا الشرف و الفخر أن نكون أول حركة “محظورة”

محمد مصطفى أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل

قال محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل أن الحركة يكفيها شرفًا وفخرًا بإنها أول حركة ضغط سياسي سلمية مدنية يتم حظرها.

وأضاف مصطفى في تصريح لوكالة ONA للأنباء ، أن كل ما يفعله النظام الحالي من قمع وقتل وإسكات أى صوت معارض، وكذلك إصدار تشريعات مستبدة مثل عدم جواز الطعن على الاتفاقيات المبرمة بين والمستثمرين، وقانون التظاهر، ما هو الا تمهيد لعبد الفتاح قبل فوزه فى الرئاسة.

وأكد مصطفى أن الحركة مستمرة بكافة أنشطتها وفاعليتها على الارض وسنواصل تحركاتنا لإسقاط قانون التظاهر.

المراسل : بكر الشرقاوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي

الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي

الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف

الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف