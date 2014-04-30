تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل اللواء فراج إلي 13 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي جلسة محاكمة 23 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كرداسة” التى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لجلسه 13 مايو المقبل لسماع مرافعه النيابه العامه .

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض .

> كما وجهت النيابة إلى المتورطين بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى مايو المقبل لسماع مرافعه النيابه العامه