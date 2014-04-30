مدير أمن المنيا يكرم ضباط وأفراد مركز شرطة سمالوط

قام اللواء أسامة متولى ، مدير أمن المنيا بتكريم مجموعة من ضباط وأفراد وحدة مباحث شرطة سمالوط وهم “النقيب محمد صالح والنقيب إسلام عبدالفتاح والنقيب محمد رسلان والنقيب مصطفى خالد وأيضًا ملازم أول على سمير وملازم أول أحمد هشام وملازم أول حازم الحينى والأمين أحمد خيري وأخرون من ضمن طاقم الأفراد والأمناء بالوحدة”.

يأتى هذا التكريم نظرًا لجهود وكفاءة وحدة مباحث شرطة سمالوط في أداء عملهم وهذه ليست هى المرة الأولى التى يقوم بها مدير الأمن بتكريم ضباط أو أفراد من مركز شرطة سمالوط بل هى استمرارًا لسلسة تكريم ضباط وأفراد مباحث مركز شرطة سمالوط، حيث سبق وأن تم تكريم رئيس وحدة مباحث شرطة سمالوط العقيد محمود الجيار وأيضًا سبق واأن تم تكريم النقباء ” عبدالعزيز فرحات وهانى عجلان” ومجموعة من الأفراد والأمناء بداخل مركز شرطة سمالوط نظير أداءاهم المميز وجهودهم التى كان لها دور كبير وفعال في استقرار النواحى الأمنية داخل دائرة المركز.