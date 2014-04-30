ديانا حداد: عمري 37 عاماً مثل رقم الفائز بمسابقتي

بعد المنافسة القوية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانة ديانا حداد على "تويتر" و"انستغرام" و"فيسبوك"، بعد إعلانها من خلالها عن مسابقة منذ أسبوع عن عدد الآلات الموسيقية المستخدمة في كليب أغنيتها المغربية "لافيستا"، اتصلت "سيدتي نت" بديانا حداد بعد إعلانها أمس عن النتيجة وهي فوز أحد الفانز لديها وهو azorx رقمه 37 ، للاستفسار عن فكرتها في طرح مثل هذه المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

*لماذا قمت بهذه المسابقة ؟

هي فكرة قديمة جداً كنت أقوم بها مع الفانز. لكن أحببت أن أكررها من جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فقلت يجب أن أقدم للفانز فكرة يشعرون من خلالها أنني دائماً معهم. هي فكرة فنية تعكس مدى دقة ملاحظتهم لأي عمل أقدمه.

*فكرتك هذه قد يتبعها غيرك من الفنانين هل يسعدك هذا؟

لمَ لا؟ لكنني كنت الأولى بطرحها. المهم بالنهاية أن تصب الفكرة في مصلحة المتابعين لكل فنان.

* لماذا قلت إن 37 رقم الفائز هل هو رقم التفاؤل لديك ؟

ضحكت ديانا قائلة: لقد وضعت الأسماء وأرقامهم في القرعة بالتعاون مع فريق عملي. وعندما سحبت الورقة ورأيت الرقم ابتسمت وقلت هذا الرقم هو عمري 37 عاماً.

*عمرك 37 عاماً والفائز رقمه 37 هل ستتذكرين مستقبلاً هذا الرقم ؟

أكيد وسيكون محطة في حياتي أتذكرها. وأتذكر أن هذا رقم الفائز بأول مسابقة أطلقتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

*الهدية التي قدمتها للفائز جهاز هاتف iphone 5s لماذا أردت تقديم هدية ثمينة ؟

يستحق الفانز أغلى من هذه الهدية. فمحبتهم لي لا أستطيع حصرها مادياً. لكن أحببت أن أختار هدية رمزية مني للفائز لتكون له ذكرى جميلة وسوف أتصل به مباشرة لأهنئه.

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