لماذا تأخر قرار الرقابة الجديد عن فيلم "حلاوة روح"؟

اتصالات سرية مكثفة يجريها هذه الأيام المنتج محمد السبكي مع القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية، لمعرفة آخر ما توصلوا إليه في أزمة فيلمه "حلاوة روح" للفنانة هيفا وهبي الذي تم وقفه من دور العرض بقرار وزاري مصري، خاصة وأنّ تقرير الرقابة كان من المقرر أن يصدر أمس لكنه تأخر.

وقد أفاد مصدر من شركة إنتاج السبكي لسيدتي نت أن السبكي يتوسط لدى بعض الشخصيات المهمة في الدولة، للسماح بعرض الفيلم، وأبدى عدم رفضه عرض الفيلم بعد حذف بعض المشاهد أو الألفاظ، فالمهم هو أن يتم عرضه مجددا.

اللافت أن القائمين على الرقابة أبلغوا السبكي إنه لو كان الأمر متعلقاً بهم فقط، لكانوا أعادوا عرضه خاصة وإنهم لا يرون في الفيلم ما يستدعي إيقافه، لكنهم يسيرون وفق قرار رئيس الوراء المهندس إبراهيم محلب حيث طلب عدم إعادة العرض إلا بعد أن تشاهده لجنة خاصة يتم تشكيلها بمعرفته.

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