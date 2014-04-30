ميس حمدان: استغرب تصرف هيفا ولا أقبل تصفية الحسابات من خلالي

أبدت النجمة ميس حمدان استغرابها الشديد من تصرفات الفنانة هيفا وهبي في برنامج "شكلك مش غريب"، وقالت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" "لا أفهم لماذا تعاملت معي هيفا بهذه الطريقة ولماذا وصفت أدائي وأسلوبي في التقليد بالمبالغ فيه، وهذا ما يخالف الواقع لأني أقوم بالتقليد منذ سنوات وبشكل متميز".

وأضافت ميس" علمت من الكواليس أن هيفا كان لديها مشاكل مع الفنانة لطيفة، لذا تصرفت بهذه الطريقة وتركت الستديو، ثم علمت أيضاً أن لديها مشاكل مع أصالة، وأنا لا أقبل أن تتخذني هيفا وسيلة لتصفية أي حسابات، فنحن نقدم برنامجا طريفا وفكاهيا، نحاول أن نسعد الناس من خلاله وليس لدينا أي أغراض أخرى".

وأكدت ميس أن لطيفة كانت تتابع الحلقة التي قلدتها فيها، وأن علاقتها بميس قوية جدا لدرجة أنها كانت سترسل إليها ملابسها الخاصة، ليكون التقليد أكثر احترافية وحبكة.

وقالت ميس "لا أعتقد أيضا أن أصالة تضايقت، فبالرغم من أني لم أقابلها منذ فترة طويلة، لكني كنت حريصة على أن أقلدها بشكل محترم وبدون أي مبالغات كما حاولت هيفا أن تظهر".

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