رحيل الممثل الإنجليزي بوب هوسكينز

توفّي الممثل الإنجليزي Bob Hoskins عن عمر 71 عاماً، بعد معاناته مع مرض الالتهاب الرئوي، ليل الثلاثاء في إحدى المستشفيات حيث كان محاطاً بأفراد عائلته.

وبدأ Hoskins مسيرته الفنّية في السبعينات، واشتهر من خلال دوره في فيلم "Long Good Friday" إلى جانب الممثلة Helen Mirren. كما برز الممثل في العديد من الأفلام السينمائية مثل "Who Framed Roger Rabbit"، "Hook"، و" Neverland". وترشّح Hoskins للجائزتين؛ الـ Oscar و الـAcademy awards.

وقبل عامين على وفاته كان قد أعلن الممثل اعتزاله التمثيل بسبب مرضه، ووجّه رسالة شكر ومحبة إلى جميع أصدقائه والأشخاص الذين عمل معهم في مسيرته الفنية، كما شكر معجبيه.

وعبرت عائلة Hoskins المؤلفة من زوجة و 4 أولاد، عن حزنها الشديد على فقدانه، وشكرت كل المعجبين والداعمين لها في هذه الفترة العصيبة.



