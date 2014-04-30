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500 ألف جنيه غرامه تنتظر حمدين صباحي بسبب مخالفة قانون انتخابات الرئاسة

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500 ألف جنيه غرامه تنتظر حمدين صباحي بسبب مخالفة قانون انتخابات الرئاسة 500 ألف جنيه غرامه تنتظر حمدين صباحي بسبب مخالفة قانون انتخابات الرئاسة

قالت مصادر قضائية باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة تجتمع الآن لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرشح الرئاسي حمدين صباحي لمخالفته قانون الدعاية الإنتخابية.
> وذكرت المصادر أن المادة 49 من القانون المشار إليه تعطي للجنة الحق في توقيع عقوبة الغرامة بمبلغ 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه على “صباحي” لمخالفته للمواعيد المقررة لبدء الدعاية الانتخابية.
> وكان المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، عقد مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لإعلان برنامجه الانتخابي، وقال في المؤتمر “إن أهداف برنامجه الانتخابي صاغها المصريون في أروع تجلياتهم في ميادين الثورة، مؤكدًا أن برنامجه الانتخابي يمثل آمال وطموحات الشعب المصري”.
> ووصف صباحي برنامجه الانتخابي بـ”العهد” و”العقد” المبرم بينه وبين كل مواطن مصري، سوف يعطيه صوته بإرادته الحرة لمشروعه الانتخابي، وأعلن في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة لإعلان برنامجه الانتخابي، اليوم الأربعاء، عن عزمه على تحقيق برنامجه الانتخابي لتحقيق طموحات الشعب.

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