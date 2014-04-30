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بالصور …حالة نادرة لفتاة لم تأكل منذ خمسة أعوام

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بالصور …حالة نادرة لفتاة لم تأكل منذ خمسة أعوام بالصور …حالة نادرة لفتاة لم تأكل منذ خمسة أعوام

الفتاة البريطانية

تعاني مراهقة البريطانية من حالة مرضية نادرة حيرت كل العلماء و الأطباء حول أسباب تلك الحالة التي تسببت في معاناة كبيرة لتلك المراهقة.

حيث تعاني الفتاة البريطانية من مرض نادر و غريب في معدتها يصيب عضلات المعدة بالشلل التام وعدم القدرة على هضم الطعام.

وتسببت تلك الحالة المرضية النادرة التي تعاني منها الفتاة البالغة من العمر 19 عاما في عدم قدرتها على تناول الطعام بكافة أشكاله منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وتتغذى الشابة البريطانية اليافعة “أيالا بيو” على كميات قليلة وصغيرة للغاية من الغذاء ويتم إمدادها بالمعادن و الفيتامينات التي تبقيها على قيد الحياة من خلال أنبوب صغير يصل إلى دمها مباشرة.

 

 

 

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