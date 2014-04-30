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وفاة الممثل البريطاني بوب هوسكنز عن عمر يناهز 71 عامًا

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وفاة الممثل البريطاني بوب هوسكنز عن عمر يناهز 71 عامًا وفاة الممثل البريطاني بوب هوسكنز عن عمر يناهز 71 عامًا

بوب هاسكنز

توفي الممثل البريطاني الشهير بوب هوسكنز عن 71 عاما بعد معاناة من التهاب رئوي.

وأعلنت عائلة هوسكنز -في بيان اليوم الأربعاء- وفاة الممثل الذي رشح لجائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “الموناليزا”، في المستشفى مساء أمس الثلاثاء.

واعتزل هوسكنز، الذي نشأ في شمال لندن بعد أن ولد في سوفولك، العمل السينمائي عندما تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض الشلل الرعاش في عام 2012.

وقالت زوجته ليندا وأبناؤه أليكس وسارة وروزا وجاك -في البيان- “نشعر بحزن بالغ لفقدان بوب الحبيب.”

وأضاف البيان “توفي بوب بسلام في المستشفى الليلة الماضية بينما كانت الأسرة تحيط به، وبعد نوبة من الالتهاب الرئوي”.

واشتهر هوسكنز بدور المحقق ايدي فاليينت عام 1988 في فيلم “فرايموند روجر رابيت”، واشترك في 70 فيلم عالميا، وعمل مع مخرجين عالميين، بينهم المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج.

 

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