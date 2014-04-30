الجمعة.. انقطاع المياه عن العبور والشروق والنهضة والقاهرة الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق الأحياء الأول والثانى والثالث والرابع والثامن والتاسع ومساكن الشباب والمنطقة الصناعية ب وج والمنطقة الصناعية الشمالية والترفيهية بمدينة العبور وانقطاعها عن مدينة النهضة بالكامل وضعفها عن القاهرة الجديدة ومدينة الشروق وذلك لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً بعد غدٍ الجمعة حتى الساعة التاسعة مساء اليوم التالي، نظرًا لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتشغيل التوسعات الجديدة بمحطة مياه العبور.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة .

وأعلنت عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط.