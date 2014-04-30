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حسم الانتخابات فى 53 قسما بـ"القومى للبحوث" والإعادة الأحد على 8 أقسام

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حسم الانتخابات فى 53 قسما بـ"القومى للبحوث" والإعادة الأحد على 8 أقسام حسم الانتخابات فى 53 قسما بـ"القومى للبحوث" والإعادة الأحد على 8 أقسام

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمجمع الانتخابى بالمركز القومى للبحوث نتيجة التصويت التى أجريت على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، حيث تم حسم 53 قسما فى حين سيتم الإعادة فى 8 أقسام آخرين، وذلك الأحد المقبل، على أن تتم الإعادة على 7 من هذه الأقسام، نظراً لعدم حضور النسبة المقررة للتصويت وهى 60%، ولذلك سيتم إعادة التصويت على هذه الأقسام بنسبة 40% فى حين ستتم الإعادة فى القسم الثامن نظراً لخطأ فى التصويت فى البطاقة الخاصة للباحثين ومعاونيهم، ما أدى إلى إبطال هذا الصندوق وإعادة الانتخابات عليه الأحد المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء انتخابات على 61 قسماً فى حين لم تتم هذه الانتخابات فى 48 قسماً نظراً لفوز مرشحيها بالتذكية، ومن المقرر أن يقوم أعضاء المجمع الانتخابى للفائزين باختيار رئيس المركز القومى للبحوث الأحد المقبل.
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