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طلال شكر: الاتحاد الحكومى يبحث عن "سيد" وسعيه للبقاء للأبد

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طلال شكر: الاتحاد الحكومى يبحث عن "سيد" وسعيه للبقاء للأبد طلال شكر: الاتحاد الحكومى يبحث عن "سيد" وسعيه للبقاء للأبد

قال طلال شكر، القيادى العمالى، إن احتفال الدولة بالعمال هذا العام "احتفال ميت"، مضيفا أن الرئاسة احتفلت اليوم بأفراد ليس لهم علاقة بالحركة العمالية، ومالوا لسياسات والتى بدأت من الخصخصة والرضا لسياسات عمل مضادة للعمال.

وأضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مؤتمر العاملين بمستشفى قصر العينى الفرنساوى للاحتفال بعيد العمال، أن الاتحاد الحكومى دائما ما يبحث عن سيد له، حيث إنه تبنى سياسات مبارك، ثم الإخوان ثم يبحث الآن عن الرئيس القادم، لافتا إلى أن هذا الاتحاد لا يهمه شئون العمال ولكن ما يهمه هو أن يبقى إلى الأبد ككيان.

وتساءل "شكر": "كيف يرضى الرئيس الاحتفال بهذه النوعية التى لا يوجد جسر بينهم وبين زملائهم".

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