غدا.. قطع المياه عن المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن المنطقة الصناعية بأكتوبر لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، نظرًا لأعمال ربط بعض مناطق "ابنى بيتك" بـ 6 أكتوبر.

وكان تم قطع المياه اليوم عن مناطق "هرم سيتى – أوراسكوم"، وذلك من الساعة الـ 4 من عصر اليوم وحتى الساعة الـ 8 من صباح غدًا الخميس.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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