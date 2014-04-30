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اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن معسكر مصرى روسى لمدة أسبوع

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اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن معسكر مصرى روسى لمدة أسبوع اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن عن معسكر مصرى روسى لمدة أسبوع

أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عقب عودة الوفد الطلابى من زيارته لروسيا، توقيع بروتوكول بين وروسيا، يشمل دعم قسم الدراسات الروسية بكلية الآداب، وإقامة معسكر مصرى روسى لمدة أسبوع، ويشمل التبادل الثقافى والفنى والعلمى والرياضى خلال إجازة آخر العام.

وأضح الاتحاد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن البروتوكول شمل توفير منح لطلاب ما بعد الليسانس فى جميع المجالات المناظرة، ودعم تبادل الأبحاث العلمية للأساتذة والطلاب خلال فترة البروتوكول، التى تبلغ ثلاث سنوات، وإرسال طلاب من جامعة القاهرة لمدة سنة منحة من روسيا، على أن يكون الاختيار وفقا لشروط البروتوكول.

ووفقا للبروتوكول سيتم إنشاء مجلة علمية وثقافية مشتركة بين الجانبين لنشر الأبحاث باللغات المختلفة عربى وروسى وإنجليزى، بالاشتراك مع اتحاد الطلاب.
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