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الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء

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الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارا، وبارد ليلا ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، قد يصاحبها سقوط الأمطار جنوبا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، وتنشط على بعض المناطق المكشوفة.
> وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35
> الإسكندرية 15 25
> مطروح 13 24
> بورسعيد 20 27
> دمياط 15 25
> بلطيم 17 26
> الإسماعيلية 20 35
> السويس 20 35
> العريش 19 33
> نخل 17 33
> طابا 16 34
> الطور 23 35
> مرسى علم 24 38
> الغردقة 24 39
> شرم الشيخ 25 40
> رفح 19 33
> كاترين 15 30
> سيوة 18 36
> المنيا 17 36
> الفيوم 17 35
> رأس سدر 18 32
> أبوسمبل 25 40
> وسط الدلتا 20 36
> أسيوط 19 37
> سوهاج 19 36
> الأقصر 23 40
> أسوان 25 42
> شلاتين 21 37
> حلايب 22 36
> الوادى الجديد 22 40
> قنا 21 40
> نويبع 24 36
> السلوم 13 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40
> المدينة المنورة 24 38
> الرياض 26 40
> المنامة 29 34
> أبوظبى 26 40
> الدوحة 29 36
> الكويت 26 37
> دمشق 10 30
> بيروت 16 27
> عمان 16 27
> القدس 16 30
> غزة 15 24
> بغداد 24 35
> مسقط 30 39
> صنعاء 14 26
> الخرطوم 30 42
> طرابلس 20 35
> تونس 15 24
> الجزائر 12 25
> الرباط 12 25
> نواكشوط 19 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 6 17
> اسطنبول 12 19
> اسلام اباد 24 37
> نيودلهى 26 44
> جاكرتا 24 32
> بكين 16 29
> كوالامبور 25 33
> طوكيو 18 24
> أثينا 13 22
> روما 11 19
> باريس 10 16
> مدريد 11 27
> برلين 10 18
> لندن 8 15
> مونتريال 5 15
> موسكو 8 21
> نيويورك 12 22
> واشنطن 19 24
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