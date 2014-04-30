صلاح الأنصارى:اتحاد العمال يتبع سياساته القديمة ويرتمى فى حضن السلطة

قال صلاح الأنصارى القيادى العمالى، إن اتحاد العمال لا زال يتبع نفس الأساليب البالية التى اتبعها أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى بالارتماء فى أحضان السلطة الحاكمة.

وأضاف "الأنصارى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مؤتمر العاملين بمستشفى قصر العينى الفرنساوى للاحتفال بعيد العمال، أنه كان يجب على الاتحاد أن ينظم مؤتمرا عماليا للاحتفال بعيد العمال، ويدعو له من شاء وليس بأن تقوم مؤسسة الرئاسة بعمل المؤتمر ودعوة الاتحاد ومن تريد لحضوره.

وطالب "الأنصارى" مؤسسة الرئاسة بتكريم المحرومين من أسر شهداء الطبقة العاملة ومن قتلوا فى الاعتصامات والاحتجاجات العمالية مضيفا: "نتمنى أن يشعر المسئولون بالقطاع غير المنتظم من العمالة".

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