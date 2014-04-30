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أنشيلوتي يعادل الرقم القياسي لعدد مرات التأهل لنهائي دوري الأبطال

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أنشيلوتي يعادل الرقم القياسي لعدد مرات التأهل لنهائي دوري الأبطال أنشيلوتي يعادل الرقم القياسي لعدد مرات التأهل لنهائي دوري الأبطال

ميونخ (ألمانيا) (إفي): بلغ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة له كمدرب، بعد أن قاد ميلان الإيطالي لهذا الدور ثلاث مرات، ليعادل بهذا الرقم القياسي المسجل باسم ميجل مونيوز ومارسيلو ليبي وأليكس فيرجسون.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد مساء الثلاثاء لفوز كبير على بايرن ميونخ في أليانز أرينا معقل النادي البافاري بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل الريال لنهائي البطولة، للمرة الأولى خلال 12 عاما.

وسبق لأنشيلوتي أن وصل إلى نهائي البطولة القارية مع ميلان الإيطالي، وتوج بها عامي 2003 و2007، إلا أنه خسر أمام ليفربول الإنجليزي في نسخة 2005 بركلات الترجيح، رغم تقدم الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد.

بينما قاد مارسيلو ليبي فريق يوفنتوس الإيطالي لنهائي "التشامبيونز ليج" في أربع مناسبات، فاز في نسخة 1996، بينما خسر أعوام 1997 و1998 و2003.

أما السير أليكس فيرجسون، فقاد مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نهائي البطولة أربع مرات، أعوام 1999 و2008 و2009 و2011 فاز في اثنين منها.

وأنشيلوتي هو واحد من ستة أشخاص فازوا بالبطولة القارية كلاعبين وكمدربين، حيث فاز بها كلاعب وسط في فريق ميلان مرتين، عامي 1989 و1990، ومثليهما كمدرب، وقد يصبح خامس مدرب يقود فريقين مختلفين للفوز بالبطولة القارية، حال نجح "الميرينجي" في الفوز بالبطولة في النهائي الذي يقام في 24 من الشهر المقبل في لشبونة.

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