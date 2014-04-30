فرقة “تراب فلسطين” لأول مرة في مصر بمسرح الجنينة غدًا

تقدم فرقة “تراب فلسطين لأول مرة بمصر “مجموعه من أغانيها بالحفل المقام غدا الخميس1مايو،وذلك بمسرح الجنينة فى حديقة الأزهر. ويبدأ فى الثامنة مسائا.

> ويقام الحفل لافي إطار فعاليات مهرجان الربيع الذي تنظمه مؤسسة المورد الثقافية .

> يذكر أن فرقة “تراب فلسطين” تأسست عام 2004، أسستها مجموعة من الموسيقيين الفلسطينيين الشباب .

> تستخدم فرقة تراب الموسيقى لتناول تعقيدات السياسة، والحب، والعدالة الاجتماعية، والحياة اليومية تحت الاحتلال في فلسطين، باستلهام موروث مميز من الموسيقى والأغاني ذات الصبغة السياسية والاجتماعية، مع الاحتفاظ في نفس الوقت بشخصية فريدة.

> يبحث باسل زايد مؤسس الفرقة، وفنانو تراب الآخرون، عن الكلمات والموسيقى المتميزة التي تعبّر عن أحلام الإنسان العادي وهمومه اليومية، أطلقت تراب ثلاثة ألبومات منذ عام 2006 وتعمل الآن على ألبوم جدي