باسم خفاجي يُنشئ قناة إخوانية من تركيا.. و “معتز مطر” أبرز مذيعيها

قالت جريدة العرب اللندنية ، أن قناة “الشرق” انطلقت ، الجمعة من تركيا ويمتلكها القيادي الإخواني باسم خفاجي، أتت لتخفيف الضغط عن قناة الجزيرة ومالكتها الإمارة القطرية.

وأضافت الجريدة ، أنه بعد حوالي شهرين على بدء بثها التجريبي، انطلقت قناة “الشرق” رسمياً الجمعة من إسطنبول،بحسب ما ذكرته جريدة “العرب اللندنية” ، وقال باسم خفاجي مالك القناة رئيس حزب “التغيير والتنمية”، في تغريدات له على صفحته بموقع تويتر “نرحب بكل إعلامي صادق بكل صوت حر، بكل مبدع مناصر لربيع الشعوب”.

وتابعت ، أنه ورغم رفعها شعار الحيادية والاستقلالية، إلا أنّ القناة الوليدة ليست سوى ذراع إعلامية جديدة للإخوان المسلمين، لكن بعيدا عن الدوحة هذه المرة. ويقول محللون إن إطلاق القناة جاء لتخفيف الضغط عن الجزيرة والأسرة الحاكمة في قطر.

وأوضحت مصادر للجريدة، أن العمل من مصر سيعتمد على أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية الحديثة والمواقع ذات البث المباشر المتصلة بالقمر الصناعي.

ويعتبر أبرز وجوه القناة الشاعر والسيناريست محمد ناصر علي والإعلامي معتز مطر الذي سيقدم برنامجا يوميا سياسيا بعنوان “وجها لوجه”،كلاهما لم يكن محسوبا على الإخوان قبل عزل مرسي، حتى أنّ مطر أنهى تعاقده مع القناة الإخوانية “مصر 25″ بسبب ما سمّاه وقتها بالتدخل في سياسة برنامجه اليومي.

كما سيتولى خالد بركات الصحفي بالأهرام منصب مدير عام البرامج. وأكد أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري الأسبق أن كل الضيوف الذين يظهرون على قناة “الجزيرة مباشر مصر”، سوف يتحولون إلى مذيعين بالقناة الجديدة. وأشار هيكل إلى أن القناة تقف وراءها قوة مالية جبارة، حيث سيحصل الضيوف والمذيعون على أموال مالية كبيرة جدا. وأعرب عن اعتقاده بأن قطر هي التي تمول القناة.