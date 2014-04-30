إنهاء اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الوادي الجديد

تمكن اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد في إنهاء اعتصام أمناء وأفراد الشرطة بالمديرية ، عقب قيامهم صباح اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية داخل ديوان المديرية تضامنًا مع زملائهم بمطار القاهرة بسبب القبض علي زميل لهم بحوزته مواد مخدرة .

وعقد مدير الأمن اجتماعًا موسعًا بقاعة اجتماعات المديرية مع أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين بحضور قيادات المديرية واللواء عماد خولي مساعد مدير الأمن لشئون الأفراد والتدريب وكل من أمين شرطة ” أيمن كليب ومحمود عوض” ممثلي ائتلاف أمناء الشرطة بالمديرية لعرض مطالب ائتلاف أمناء الشرطة والنادي الخاص بهم بالمديرية وبحث سبل حلها .

واستعرض أمناء وأفراد الشرطة بالوادي الجديد مشكلة عدم تواجد استراحات مخصصة لهم أسوة بالضباط وعودة كل من أمضي 3 سنوات خدمة بالوادي الجديد إلي محافظتهم وإقامة مستشفي خاصة بهم وإشهار جمعية الأفراد وأمناء الشرطة فضلاً عن رفع كفاءة الأكمنة الحدودية نظرًا لسوء حالتها ، كما طالب أمناء الشرطة بزيادة أعداد سيارات نقلهم لمقار خدماتهم لسرعة توصيلهم لمقار خدماتهم الأمنية بالأكمنة.

وقال اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد أنه تم التنسيق مع ديوان عام المحافظة لتخصيص عدد من الوحدات السكنية لتحويلها لسكن إداري لأمناء وأفراد الشرطة طوال فترة خدمتهم بالمحافظة علي أن تتحمل الوزارة والمديرية قيمة إيجارات هذه الوحدات فضلاً عن تحرير مذكرات لوزارة الداخلية لرفع قيمة بدل الجذب إلى 200% ووافقت الوزارة علي هذا المطلب.

وأكد العشري أن المديرية تسلمت خطاب تاكيد اعتماد 4 مليون جنيه من الوزارة لإنشاء مستشفي خاصة بالأمناء والأفراد وأسرهم بحي السبط بمدينة الخارجة ، مشيرًا إلي أنه سيتم تحرير عدة مذكرات للوزارة عن توفير بدائل لكل من تجاوز مدة خدمته 3 سنوات بالمحافظة لإعادته مرة أخري لمقار عملهم الأصلية بجوار محال إقامتهم إذا أمكن .

واضاف مدير أمن الوادي الجديد أن بالنسبة لجمعية الأفراد فقد تم الانتهاء بنسبة 99% من إجراءات إشهارها بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني وديوان عام المحافظة ، مشيرًا إلي أنه تم اعتماد مبالغ مالية لرفع كفاءة الأكمنة المرورية والحدودية بالمحافظة .

ووافق مدير أمن الوادي الجديد علي مطلب زيادة أعداد سيارات الشرطة التي تنقل الخدمات للأكمنة ودوريات تامين الطرق .

وفي ختام الاجتماع وجه اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد الشكر لكل أفراد الشرطة بالمديرية علي جهدهم الواضح في استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة ، مشيرًا إلي قيامه بتحرير خطاب شكر خاص لإدارة المرور علي مجهودها الأمني طوال الفترة الماضية .