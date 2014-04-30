مصرع شخصان وإصابة 9 فى حادث تصادم بالبحيرة‎

لقى شخصان مصرعهما و أصيب 9 آخرون فى حادث تصادم على الطريق الزراع امام مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

,تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز إيتاى البارود .

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير السيارة رقم 33 رحلات غربية بقيادة محمد رضا عبد العزيز فوجىء قائدها بتوقف السيارة رقم ب ى ج 9256 بقيادة محمد عبد الجواد فجأة فأصطدم بها من الخلف .

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من “حميده عباس الرفاعى” و “جومانا محمد عباس” 6 سنوات، وإصابة 9 من مستقلى السيارتين، و تم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.