أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع شخصان وإصابة 9 فى حادث تصادم بالبحيرة‎

Google+ Print
مصرع شخصان وإصابة 9 فى حادث تصادم بالبحيرة‎ مصرع شخصان وإصابة 9 فى حادث تصادم بالبحيرة‎

أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما و أصيب 9 آخرون فى حادث تصادم على الطريق الزراع امام مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

,تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز إيتاى البارود .

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير السيارة رقم 33 رحلات غربية بقيادة محمد رضا عبد العزيز فوجىء قائدها بتوقف السيارة رقم ب ى ج 9256 بقيادة محمد عبد الجواد فجأة فأصطدم بها من الخلف .

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من “حميده عباس الرفاعى” و “جومانا محمد عباس” 6 سنوات، وإصابة 9 من مستقلى السيارتين، و تم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا