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«جيش الإسلام» يمطر الكلية العسكرية البحرية في اللاذقية بصورايخ «جراد»

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أفاد المتحدث العسكري في «الجبهة الإسلامية»، النقيب إسلام علوش، بقيام قوات «جيش الإسلام»، المنضوي ضمن «الجبهة الإسلامية»، باستهداف الكلية البحرية في مدينة اللاذقية، بصورايخ «جراد»، الأربعاء.

حيث أكد النقيب «علوش» أن «جيش الإسلام» قام بقصف الكلية البحرية العسكرية الواقعة في منطقة «الزراعة» بصورايخ «جراد» في مدينة اللاذقية، أسفرت عن تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الضباط بالكلية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم «الجبهة الإسلامية» أن جهاز الاستخبارات التابع لـ«جيش الإسلام» في اللاذقية أشار إلى توافد سيارات الإسعاف إلى الكلية وخروجها للمشفى العسكري، بالإضافة لفرض طوق أمني كامل حول منطقة الزراعة.

وقال«علوش»: «استهداف جيش الإسلام لقوات النظام في الكلية البحرية العسكرية باللاذقية يأتي في سياق عملية (كسر الأغلال لمؤازرة الأنفال)، في إشارة إلى دعم «جيش الإسلام» للكتائب المشاركة في معركة الأنفال، التي تجري شمال مدينة اللاذقية بين كتائب المعارضة وقوات النظام السوري.

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