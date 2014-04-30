دراسة: نصف شركات الإمارات تقدم لموظفيها «بدل تعليم» لمواجهة «الغلاء»

قالت صحيفة «الإمارات اليوم»، الأربعاء، إن «نصف الشركات في الإمارات تقدم بدلاً للتعليم لمديريها وموظفيها، في إطار مساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة»، وذلك وفقا لمسح أجرته مؤسسة «أيون هيويت» لاستشارات الموارد البشرية، المدرجة في بورصة نيويورك.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، الثلاثاء، إن المسح شمل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات، وأظهر أن بدل التعليم في الشركات ارتفع بنحو 30%، ويراوح الآن بين 8000 دولار، 29 ألفاً و367 درهماً، و12 ألف دولار، 44 ألفاً و40 درهماً، للطالب الواحد سنوياً.

وتابعت أن «بدل السكن في الإمارات وقطر، يشكل ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب، في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشارت «أيون هيويت»، أن بدل السكن في الإمارات «استقرّ نسبياً بين 73 ألفاً و400 درهم، و194 ألفاً و510 دراهم، عبر مختلف الوظائف، على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات في أنحاء الدولة بأكثر من 20% في 2013، علماً بأن متوسط بدل السكن في أبوظبي أعلى بنسبة 30% منه في دبي»، بحسب الدراسة.