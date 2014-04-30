أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الصحافة البرتغالية: ' رونالدو الأحلام في لشبونة '

Google+ Print
الصحافة البرتغالية: ' رونالدو الأحلام في لشبونة ' الصحافة البرتغالية: ' رونالدو الأحلام في لشبونة '

لشبونة، (إفي): أشادت الصحافة البرتغالية الأربعاء بأداء مواطنها كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريال بأربعة أهداف دون رد وتأهله للنهائي.

ونشرت صحيفة "إيه بولا" البرتغالية الرياضية صورة لرونالدو على صفحتها الأولى وكتبت "رونالدو الأحلام في لشبونة"، نظرا لأن نهائي دوري الأبطال سيقام على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية.

وقالت صحيفة "ريكورد" إن "كريستيانو رونالدو يحطم الأرقام القياسية ويأتي إلى لشبونة" فيما ذكرت صحيفة "أو جوجو" أن "رونالدو، يساعد في تمهيد الطريق إلى لشبونة".

كما تطرقت الصحف غير الرياضية في البرتغال إلى لقاء أمس، حيث تؤكد صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" أن رونالدو يأمل في مواجهة مواطنه جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي بنهائي الأبطال في 24 مايو المقبل على ملعب النور، حال استطاع الفريق الإنجليزي التغلب على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي.

ومن جانبها اشادت صحيفة "بوبليكو" بالهدفين اللذين احرزهما النجم البرتغالي وتأهل الملكي إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2002.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع