الصحافة البرتغالية: ' رونالدو الأحلام في لشبونة '

لشبونة، (إفي): أشادت الصحافة البرتغالية الأربعاء بأداء مواطنها كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريال بأربعة أهداف دون رد وتأهله للنهائي.

ونشرت صحيفة "إيه بولا" البرتغالية الرياضية صورة لرونالدو على صفحتها الأولى وكتبت "رونالدو الأحلام في لشبونة"، نظرا لأن نهائي دوري الأبطال سيقام على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية.

وقالت صحيفة "ريكورد" إن "كريستيانو رونالدو يحطم الأرقام القياسية ويأتي إلى لشبونة" فيما ذكرت صحيفة "أو جوجو" أن "رونالدو، يساعد في تمهيد الطريق إلى لشبونة".

كما تطرقت الصحف غير الرياضية في البرتغال إلى لقاء أمس، حيث تؤكد صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" أن رونالدو يأمل في مواجهة مواطنه جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي بنهائي الأبطال في 24 مايو المقبل على ملعب النور، حال استطاع الفريق الإنجليزي التغلب على أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب نصف النهائي.

ومن جانبها اشادت صحيفة "بوبليكو" بالهدفين اللذين احرزهما النجم البرتغالي وتأهل الملكي إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2002.