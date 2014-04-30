الصحافة الإيطالية: كارلو المتألق أذل التيكي تاكا

روما، (إفي): أشادت الصحافة الإيطالية يوم الاربعاء بفوز ريال مدريد على بايرن ميونخ 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهله للنهائي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وجاء عنوان صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" على صفحتها الأولى "كارلو المتألق"، وأضافت أن "العملاق الملكي قلل من شأن طريقة لعب جوارديولا المعروفة باسم (تيكي-تاكا)".

وتحدثت الصحيفة الإيطالية عن أداء ريال مدريد الرائع الذي قدمه أمس و"الهزيمة التاريخية" التي مني بها الفريق البافاري في معقله بميونيخ.

فيما أشادت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية، بأنشيلوتي الذي تأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي لرابع مرة في تاريخه كمدرب بعدما تأهل في السابق مع ميلان الإيطالي أعوام 2003 و2005 و2007 ، وفاز بها في 2003 و2007.

كما سلطت الصحيفة الضوء على الرقم القياسي الذي حققه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما هز شباك البافاري مرتين ليصل إجمالي أهدافه التي سجلها في هذه البطولة إلى 16 هدفا.

وأشارت الصحف غير المتخصصة في الرياضة أيضا إلى تعرض الفريق الألماني للاذلال على يد الملكي الذي تأهل إلى نهائي البطولة المقرر إقامته في 24 مايو المقبل على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.