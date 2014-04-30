أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الصحافة الإيطالية: كارلو المتألق أذل التيكي تاكا

Google+ Print
الصحافة الإيطالية: كارلو المتألق أذل التيكي تاكا الصحافة الإيطالية: كارلو المتألق أذل التيكي تاكا

روما، (إفي): أشادت الصحافة الإيطالية يوم الاربعاء بفوز ريال مدريد على بايرن ميونخ 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهله للنهائي بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وجاء عنوان صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" على صفحتها الأولى "كارلو المتألق"، وأضافت أن "العملاق الملكي قلل من شأن طريقة لعب جوارديولا المعروفة باسم (تيكي-تاكا)".

وتحدثت الصحيفة الإيطالية عن أداء ريال مدريد الرائع الذي قدمه أمس و"الهزيمة التاريخية" التي مني بها الفريق البافاري في معقله بميونيخ.

فيما أشادت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية، بأنشيلوتي الذي تأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي لرابع مرة في تاريخه كمدرب بعدما تأهل في السابق مع ميلان الإيطالي أعوام 2003 و2005 و2007 ، وفاز بها في 2003 و2007.

كما سلطت الصحيفة الضوء على الرقم القياسي الذي حققه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما هز شباك البافاري مرتين ليصل إجمالي أهدافه التي سجلها في هذه البطولة إلى 16 هدفا.

وأشارت الصحف غير المتخصصة في الرياضة أيضا إلى تعرض الفريق الألماني للاذلال على يد الملكي الذي تأهل إلى نهائي البطولة المقرر إقامته في 24 مايو المقبل على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع