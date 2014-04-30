ديل بوسكي: أنشيلوتي أضاف لكرة القدم

مدريد، (إفي): قال مدرب منتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي إن الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد برباعية نظيفة على بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان بمثابة "عرض" من الفريق الملكي، مشيرا إلى أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي "أضاف الكثير لكرة القدم".

وأوضح ديل بوسكي: "كان عرضا من جانب ريال مدريد ومباراة كبيرة على كافة المستويات، سواء من حيث الاستحواذ أو الوصول إلى المرمى. كان الريال أفضل من البايرن الذي لم تسنح له فرص كثيرة للتسجيل".

وحول أنشيلوتي، أبرز ديل بوسكي أن المدرب الإيطالي "يعزز كرة القدم وأضاف لها الكثير".

واعترف مدرب الماتادور "انطلاقا من العلاقات الطيبة وهذه الروح الودودة التي أظهرها، يمكن إنجاز كثير من الأشياء وقد تولى مسؤولية مجموعة يصعب تدريبها. وبدأ في بناء الفريق شيئا فشيئا".

أما فيما يخص مدرب الفريق البافاري، فقد أكد ديل بوسكي أنه "أسوأ يوم للحديث عن جوارديولا. أحببت كثيرا ما فعله في برشلونة وقبوله التحدي في بايرن، ليس هذا بالفريق السهل، لكن تقع على كاهله مسئولية أيضا، فمن الصعب أن تتعامل مع فريق مثل ذلك، وبلغة أخرى. لكنه على أي حال يمثل بشكل جيد للغاية المدرب الإسباني".

كما انضم ديل بوسكي إلى قائمة المتطلعين إلى مشاهدة نهائي إسباني لدوري أبطال أوروبا حيث قال "سيكون من الرائع وجود فريقين من الدوري الإسباني ينافسان على اللقب، إنه غير عادي. شاهدنا نهائي إسباني في 2000 (بين الريال وفالنسيا)، وربما يتكرر الأمر مجددا هذا العام".

وعن سرخيو راموس الذي أحرز هدفين أمس في شباك مانويل نوير، أبرز مدربه في المنتخب "سرخيو لاعب يحظى بإمكانات هائلة. لقد كان أفضل ظهير أيمن في 2010 ، قبل أن يصبح أفضل مدافع في 2012. إنه لاعب متكامل".

وتغلب ريال مدريد على بايرن ميونيخ بأربعة أهداف للاشيء، وكان قد أحرز هدفا على ملعبه ليتأهل بمجموع المباراتين 5-0 إلى النهائي.

وينتظر أن يتم التعرف يوم الأربعاء على الطرف الثاني في النهائي حيث يتواجه تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني بمعقل الأول ستامفورد بريدج في عاصمة الضباب لندن، وكانت مباراة الذهاب بينهما في مدريد قد انتهت بالتعادل السلبي.