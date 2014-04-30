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إطلاق سراح مشجع فياريال صاحب ' موزة ' ألفيش.. وحملة إسبانية للدفاع عنه

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إطلاق سراح مشجع فياريال صاحب ' موزة ' ألفيش.. وحملة إسبانية للدفاع عنه إطلاق سراح مشجع فياريال صاحب ' موزة ' ألفيش.. وحملة إسبانية للدفاع عنه

كاستيون (إسبانيا)، (إفي): منحت الشرطة الإسبانية إطلاق سراح مشروط للمشجع الشاب الذي قذف ثمرة موز باتجاه داني ألفيش لاعب فريق برشلونة، خلال مباراة الفريق الكتالوني وفياريال في الدوري، وذلك بعد إدلاءه بأقواله.

وكشف نائب رئيس حكومة إقليم كاستييون الإسباني، دابيد بارييس، عن هذه الأنباء بعد سؤاله حول احتجاز الشاب المتورط في الواقعة التي حدثت في 27 من الشهر الجاري بمدرجات ملعب المادريجال.

وكان الشاب، الذي يدعى دابيد، قد تم القبض عليه الثلاثاء حيث جرى أخذ أقواله قبل أن يتقرر إطلاق سراحه بشكل مشروط، بعد توجيه التهم له.

وتوجه إلى المشجع تهمة انتهاك المادة 510 من القانون الجنائي التي تدين من "يحض على العنصرية والكراهية أو العنف ضد جماعات أو اتحادات لأسباب عنصرية"، بالإضافة إلى جرائم أخرى.

وأوضح بارييس أنه قد تم تقديم كافة الأدلة إلى القاضي الذي سيحدد ما "إذا كان سيواصل المضي قدما أم سيحفظ القضية".

ومن ناحية أخرى أطلق أصدقاء وجيران المشجع حملة ضد ما اعتبروه خطوات مبالغ فيها بحق الشاب، حيث نادوا لوقفة يوم الخميس على شاطئ (بلايا مايور) في مدينة فياريال.

ورفع معارف المشجع الشاب شعار "كلنا دابيد"، ردا على ما اعتبروه "تجريم متشدد" من جانب بعض وسائل الإعلام التي "لا تفعل شيئا سوى تشويه اسم شعبنا وأفراده".

وكانت مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني قد شهدت الواقعة المثيرة للجدل، إلا أن فياريال تمكن من ضبط المشجع وسحب منه بطاقة العضوية فضلا عن منعه من دخول استاد المادريجال للأبد.

وأعرب النادي الإسباني عن "أسفه ورفضه بقوة لهذا الحادث".

وتعرض ألفيش لهذه الواقعة أثناء توجهه للعب ركلة ركنية قبل أن يفاجأ بثمرة موز تلقى نحوه في تصرف عنصري بحقه، إلا أن رد فعله تمثل في التقاط الموزة والتهامها.

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