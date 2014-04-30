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إنجلترا تفقد تاونسيند في كأس العالم للإصابة

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إنجلترا تفقد تاونسيند في كأس العالم للإصابة إنجلترا تفقد تاونسيند في كأس العالم للإصابة

أكد نادي توتنام الإنجليزي غياب جناحه أندروس تاونسيند عن كأس العالم 2014 المقبل بالبرازيل بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحله أمام ستوك سيتي.

وكان تاونسيند قد انضم لمنتخب إنجلترا العام الماضي بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع توتنام بداية الموسم.

وأكد نادي توتنام أن تاونسيند صاحب الـ22 عاما سيحتاج وقتا طويلا من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة ستوك الأخيرة بالدوري الإنجليزي وهو ما يعني غيابه عن المونديال.

جدير بالذكر أن تاونسيند يعد ثاني الغائبين عن تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة بعد جناح أرسنال ثيو والكوت الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي يناير الماضي.

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