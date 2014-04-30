الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبراً وغائماً جزئيا على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقا ظهرا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية وتكون الرياح جنوبية على أغلب المناطق خاصة الداخلية، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا ليلا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان .

الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح تصبح / جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 18 - 40 كم/ساعة مع المساء والليل وصباح الغد.

البحر .. متوسط .. يضطرب خلال الليل وصباح الجمعة .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن ثلاثة الى اربعة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام ليلا .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة ودقيقتين مساء وأدنى مستوى للجزر عند الثامنة و32 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة وأربع دقائق مساء .

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