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3 وصفات صحية من "البيتزا"

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3 وصفات صحية من "البيتزا" 3 وصفات صحية من "البيتزا"

أعدّ هذه الأطباق من "البيتزا" الصحية الشيف محمد بلعابد.

1- "بيتزا" سلطة:
المقادير للعجينة:
- 300 غرام من الدقيق
- 1 كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية
- رشّة من الملح
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

مقادير الحشوة:
- 10 اوراق من الخس الاخضر
- 10 اوراق من الخسّ الاحمر
- 10 أوراق من الملفوف
- 1 علبة من التونا
- 100 غرام من جبنة "البارميزان"

طريقة تحضير العجينة:
1- إخلطي الدقيق مع الخميرة الفورية والملح وزيت الزيتون.
2- إسكبي الماء على العجينة وإعجنيها جيداً.
3- دعي العجينة مغطاة بقطعة من القماش حتى ترتاح قبل الاستعمال.
4- إخبزي العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم أخرجيها منه، وأضيفي عليها خليط الخس والملفوف والتونا، وأخيراً الجبنة.
5- أدخليها الى الفرن مجدداً لمدة 5 دقائق.
6- قدّمي البيتزا ساخنة.

2- "بيتزا" السلمون والروبيان:
مقادير الحشوة:
- 100 غرام من السلمون
- 100 غرام من الروبيان
- 10 حبات صغيرة من الطماطم
- 100 غرام من جبنة "البارميزان"

طريقة التحضير:
1- إخبزي العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم أخرجيها منه، وأضيفي عليها خليط السلمون والروبيان والطماطم، وأخيراً الجبنة.
2- أدخليها الى الفرن مجدداً لمدة 5 دقائق.
3- قدّمي البيتزا ساخنة.

3- "بيتزا" باللحم المجفف:
مقادير الحشوة:
- 100 غرام من الحم المجفف (برايزاولا)
- 100 غرام من الفطر
- 100 غرام من جبنة "البارميزان"

طريقة التحضير:
1- إخبزي العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم أخرجيها منه، وأضيفي عليها خليط اللحم المجفف والفطر، وأخيراً الجبنة.
2- أدخليها الى الفرن مجدداً لمدة 5 دقائق.
3- قدّمي البيتزا ساخنة.
ذه المقادير تكفي 3 أشخاص).

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