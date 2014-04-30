3 وصفات صحية من "البيتزا"

أعدّ هذه الأطباق من "البيتزا" الصحية الشيف محمد بلعابد.

1- "بيتزا" سلطة:

المقادير للعجينة:

- 300 غرام من الدقيق

- 1 كوب من الماء

- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

- رشّة من الملح

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

مقادير الحشوة:

- 10 اوراق من الخس الاخضر

- 10 اوراق من الخسّ الاحمر

- 10 أوراق من الملفوف

- 1 علبة من التونا

- 100 غرام من جبنة "البارميزان"

طريقة تحضير العجينة:

1- إخلطي الدقيق مع الخميرة الفورية والملح وزيت الزيتون.

2- إسكبي الماء على العجينة وإعجنيها جيداً.

3- دعي العجينة مغطاة بقطعة من القماش حتى ترتاح قبل الاستعمال.

4- إخبزي العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم أخرجيها منه، وأضيفي عليها خليط الخس والملفوف والتونا، وأخيراً الجبنة.

5- أدخليها الى الفرن مجدداً لمدة 5 دقائق.

6- قدّمي البيتزا ساخنة.

2- "بيتزا" السلمون والروبيان:

مقادير الحشوة:

- 100 غرام من السلمون

- 100 غرام من الروبيان

- 10 حبات صغيرة من الطماطم

- 100 غرام من جبنة "البارميزان"

طريقة التحضير:

1- إخبزي العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم أخرجيها منه، وأضيفي عليها خليط السلمون والروبيان والطماطم، وأخيراً الجبنة.

2- أدخليها الى الفرن مجدداً لمدة 5 دقائق.

3- قدّمي البيتزا ساخنة.

3- "بيتزا" باللحم المجفف:

مقادير الحشوة:

- 100 غرام من الحم المجفف (برايزاولا)

- 100 غرام من الفطر

- 100 غرام من جبنة "البارميزان"

طريقة التحضير:

1- إخبزي العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم أخرجيها منه، وأضيفي عليها خليط اللحم المجفف والفطر، وأخيراً الجبنة.

2- أدخليها الى الفرن مجدداً لمدة 5 دقائق.

3- قدّمي البيتزا ساخنة.

(هذه المقادير تكفي 3 أشخاص).

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