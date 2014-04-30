ننشر توزيع 220 ألف لاجئ سوري في مراكز الإيواء بتركيا

أعلنت إدارة الكوارث والحالات الطارئة “آفاد”، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، في بيان لها اليوم، أن 220 ألف و100 لاجئ سوري يقيمون في مراكز إيواء اللاجئين السوريين في تركيا.
وأوضح البيان أن “آفاد” أقامت 16 مخيماً توزعت على عدة ولايات، 4 منهم في “هاطاي”، و3 في “شانلي أوفا”، و3 في “غازي عنتاب”، و2 في “ماردين”، وواحدٌ في كل من “قهرمان مرعش”، و”عثمانية”، و”أدي يمان”، و”أضنة”، إضافة إلى 6 مجمعات لمساكن جاهزة، 2 منهم في ولاية “كليس”، وواحدٌ في كل من “شانلي أورفا”، و”مالاطيا”، و”هطاي”، و”غازي عنتاب”.
وأفاد البيان أنه تم توفير 850 فصل دراسي يؤمن الخدمات التعليمية لـ 68 ألفاً و638 سوري، إضافة إلى خدمات صحية وطبية لأكثر من 7 آلاف شخصٍ يومياً في المخيمات والمجمعات السكنية الجاهزة، مشيراً إلى أن 11 ألفاً و 533 طفل ولدوا في تلك المخيمات والمجمعات السكنية الجاهزة.
ويتوزع اللاجئون السوريون على المخيمات والمساكن الجاهزة في الولايات التركية حسب الجدول الآتي، وفق البيان.
الولاية
عدد اللاجئين السوريين
هطاي
14690 لاجئ
غازي عنتاب
33834 لاجئ
كليس
37689 لاجئ
شانلي أورفا
72601 لاجئ
ماردين
8122 لاجئ
قهرمان مرعش
15834 لاجئ
عثمانية
9363 لاجئ
أدي يمان
9511 لاجئ
أضنة
11414 لاجئ
مالاطيا
7042 لاجئ
نقلا عن وكالة الأناضول