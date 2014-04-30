البيت الفني للمسرح يهدي ” فتفوتة ” للدكتور مجدي يعقوب لحصوله علي لقب أسطورة الطب

أهدي فريق مسرحية ” فتفوتة ” الذي أنتجه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان فتوح أحمد ، العرض المسرحي ” فتفوتة ” للدكتور مجدي يعقوب بمناسبة تكريمه في مصر والعالم وحصوله علي لقب اسطورة الطب .

ويأتي العرض المسرحي من تأليف سامية حبيب ، وإخراج ريهام عبد الحميد ، وديكور يسرا إمبابي ، وأشعار خميس عز العرب ، وألحان وائل عوض ، وتمثيل محمود حسن ، كمال زغلول ، محمد خليل ، باسم قناوي ، هيثم الشيخ ، يوسف أبو زيد .

وقال الفنان فتوح أحمد أن العرض المسرحي ” فتفوتة ” هو أقل شئ يقدم لعالِم جليل مثل الدكتور مجدي يعقوب الذي يعشق تراب هذا الوطن ، قائلًا ” شكرًا للدكتور مجدي يعقوب وأكثر الله من أمثاله في حب هذا الوطن ، مشيرًا بأن هذا العرض المسرحي تم تقديمه في مستشفي المعهد القومي للأورام وحضره الأطفال المرضى محمولين علي أعناق الممرضات والأباء الذين شكروا فريق العرض المسرحي ، كما تم عرضه في مستشفي أبو الريش والدمرداش ، وسيواصلون جولاتهم بين أطفال مصر ليقدموا سيرة ابن بار من أبناء مصر” .

وأشارت سامية حبيب إلى أن تقديم سيرة مجدي يعقوب تكتسب أهمية الآن تساعد علي ترسيخ القيم والمبادئ الوطنية التي عرف بها الشعب المصري طوال تاريخه لدي الأطفال مثل الولاء والعطاء والعمل الجاد مما يعود علي نفس الطفل بالإيجاب.