أمريكا تفرض رسوما إضافية على وارادات الحديد التركي

قررت وزارة التجارة الأمريكية، فرض رسوم جمركية إضافية على واردات حديد التسليح من المكسيك وتركيا، بعد التحقيق في شكاوى من منتجين أمريكيين بأن شركات البلدين، تخفض أسعار منتجاتها بشكل غير عادل بالنسبة لمنافسيها.

وخلص تحقيق أجرته إدارة التجارة الدولية في الوزارة، إلى أن عددا من الشركاتالمكسيكية والتركية، تمارس الإغراق لدى بيعها حديد التسليح.

ويعد القرار الصادر عن الإدارة قرار أوليا، ويتوقع صدور القرار النهائي منتصف يوليو المقبل.

وتعد تركيا ضمن أكثر الدول تصديرا للفولاذ إلى الولايات المتحدة، ووفقا لإحصاءات وزارة التجارة الأمريكية، فقد ارتفعت واردات أمريكا من الفولاذ التركي 168% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 650 ألف طن بقيمة 381 مليون دولار العام الماضي.

الأناضول