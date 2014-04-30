“الزراعة” تطلق 15 منفذ متحرك لبيع المنتجات بالمناطق الشعبية والأكثر فقراً بالقاهرة والجيزة

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الحكومة حريصة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وتوفير المواد والسلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة، وحمايتهم من الغلاء وارتفاع الأسعار.

> وقال ابوحديد أنه تم وضع برنامج واضح لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وذلك بعد تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء، لوزارتي الزراعة والتموين و القوات المسلحة المصرية لتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص اسعار السلع الغذائية.

> ولفت الى أن الوزارة أطلقت صباح اليوم عدد 15 سيارة جديدة، تم تخصيصها كمنافذ للبيع متحركة محملة بمواد غذائية مختلفة من انتاجها من خضروات، بقوليات،أرز، ومكرونات بانواعها المختلفة، واللحوم والدواجن وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن المستهلك ومحدودى الدخل والمواطن البسيط.

> وقال ابوحديد ان المنافذ استهدفت المناطق الشعبية بالدويقة ومنشية ناصر والسيدة زينب وحلوان والمنيل والوراق والعمرانية وامبابة وبولاق الدكرور بالاضافة الى ثلاث سيارات تم اطلاقهم بمصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى.

> وأضاف الوزير انه سيتم تعميم التجربة بكافة محافظات الجمهورية، وانه تم انشاء لجان تنسيقية بالمحافظات المختلفة، لتحديد اماكن تسيير سيارات المنافذ، ومدها بالمنتجات والسلع التى تنتجها الوزارة وتقديمها للجمهور بأسعار مدعمة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

> وأوضح الوزير انه ابتداءاً من السبت المقبل سيتم طرح 7 سيارات أخرى محملة باللحوم والدواجن بجميع أنواعها، ليصبح عدد سيارات المنافذ المتحركة 22 منفذ، مشيراً الى ان سلامة الغذاء وجودته من اولويات الوزارة واهتماماتها، فضلاً عن خطة الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب للتخفيف عن كاهل المستهلكين وخاصة محدودى الدخل منهم، وان تلك المنافذ أيضاً ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب العاملين بتلك المنافذ.