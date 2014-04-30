أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي : مصر تسعى إلى مضاعفة إنتاج الغاز بحلول 2019 -
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية -
الأخبار - السيسي : ننفذ برنامجاً جاداً للإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي -
فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم -
الأخبار - البيت الأبيض يشيد بجهود السيسي لنشر مفهوم الإعتدال ومكافحة التطرف -
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية -
الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله -
الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الزراعة” تطلق 15 منفذ متحرك لبيع المنتجات بالمناطق الشعبية والأكثر فقراً بالقاهرة والجيزة

Google+ Print
“الزراعة” تطلق 15 منفذ متحرك لبيع المنتجات بالمناطق الشعبية والأكثر فقراً بالقاهرة والجيزة “الزراعة” تطلق 15 منفذ متحرك لبيع المنتجات بالمناطق الشعبية والأكثر فقراً بالقاهرة والجيزة

ايمن فريد ابو حديد

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن حريصة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وتوفير المواد والسلع الغذائية لهم بأسعار مناسبة، وحمايتهم من الغلاء وارتفاع الأسعار.
> وقال ابوحديد أنه تم وضع برنامج واضح لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وذلك بعد تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء، لوزارتي الزراعة والتموين و القوات المسلحة المصرية لتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص السلع الغذائية.
> ولفت الى أن الوزارة أطلقت صباح اليوم عدد 15 سيارة جديدة، تم تخصيصها كمنافذ للبيع متحركة محملة بمواد غذائية مختلفة من انتاجها من خضروات، بقوليات،أرز، ومكرونات بانواعها المختلفة، واللحوم والدواجن وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن المستهلك ومحدودى الدخل والمواطن البسيط.
> وقال ابوحديد ان المنافذ استهدفت المناطق الشعبية بالدويقة ومنشية ناصر والسيدة زينب وحلوان والمنيل والوراق والعمرانية وامبابة وبولاق الدكرور بالاضافة الى ثلاث سيارات تم اطلاقهم بمصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى.
> وأضاف الوزير انه سيتم تعميم التجربة بكافة محافظات الجمهورية، وانه تم انشاء لجان تنسيقية بالمحافظات المختلفة، لتحديد اماكن تسيير سيارات المنافذ، ومدها بالمنتجات والسلع التى تنتجها الوزارة وتقديمها للجمهور بأسعار مدعمة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
> وأوضح الوزير انه ابتداءاً من السبت المقبل سيتم طرح 7 سيارات أخرى محملة باللحوم والدواجن بجميع أنواعها، ليصبح عدد سيارات المنافذ المتحركة 22 منفذ، مشيراً الى ان سلامة الغذاء وجودته من اولويات الوزارة واهتماماتها، فضلاً عن خطة الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب للتخفيف عن كاهل المستهلكين وخاصة محدودى الدخل منهم، وان تلك المنافذ أيضاً ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب العاملين بتلك المنافذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة