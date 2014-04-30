التليفزيون المصري ينفي تراجعه عن حذف المشاهد الخارجة من مسلسل “قلوب”

نفت آمال الماريا -رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالتليفزيون المصري-، ماتردد بعدد من وسائل الإعلام حول تراجع ماسبيرو عن حذف المشاهد غير اللائقة من مسلسل “قلوب”-على حد وصفها- .

وقالت آمال الماريا إنه لابد أن نفصل بين التليفزيون المصري وبين الفضائيات حيث أنه يُعرض على أربع فضائيات وعلى التليفزيون المصري ونجد أن الجمهور بيهاجم التليفزيون المصرى فى حين أن التليفزيون المصري هو الذى قام بحذف جميع الألفاظ والمشاهد الخارجة .

وأضافت آمال : عندما عُرض علينا أوراق المسلسل فى البداية قرأنا 49 حلقة ووجدنا بعد ذلك أنه اثناء التنفيذ امتد إلى 60 حلقة أى تطويل بلا داعي فإذا كان يقلد الأعمال التركية هناك فرق بين الأعمال التركية والأعمال المصرية حيث الأعمال التركية بها موضوع وتشويق وإثارة ومناظر جميلة هذا ليس موجود اً فى حلقات مسلسل قلوب ويجب الحفاظ على القيم والأخلاق مع العلم أن الذين يشاهدون التليفزيون المصرى الأن فئة قليلة جداً

وواصلت الماريا : يجب الالتزام بما حذفته الرقابة لأنه لوكان التزام لإخراج عملًا إبداعيًا جديدًا وهادفاً وأشارت الأستاذة آمال على إن التليفزيون المصري يعرض العمل ملتزم بما قررته الرقابة بحذف جميع الألفاظ والمشاهد غير اللائقة .

رباب يوسف القعيد