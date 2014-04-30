العليا للانتخابات: نبحث مخالفة “صباحي” لقانون الانتخابات الرئاسية

قال المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، منذ قليل، في تصريحات خاصة لقناة “سي بي سي اكسترا”، بأن اللجنة تبحث مخالفة حمدين صباحي، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية،لقانون الدعاية بعرضه برنامجه الانتخابي، اليوم، وذلك قبل الموعد القانوني المحدد من قِبل اللجنة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، حددت موعد الدعاية الانتخابية وكذلك موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة ليكون أول انتخاب داخل مصر في يومي ٢٦ و٢٧ مايو المقبلين، على أن تتم جولة الإعادة في يومي ١٦ و١٧ يونيو المقبل. كما تم تحديد موعد الانتخابات خارج مصر ابتداء من ١٥ مايو وحتى ١٨ مايو وجولة الإعادة تبدأ ٦ يونيو وتنتهي ٩ يونيو.