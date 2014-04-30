نصائح لتحضير وجبة غداء صحية للمدرسة

يواجه العديد من الأهالي صعوبات في تحضير وجبة غداء صحية ليصطحبها الطفل إلى المدرسة، وهنا قد يغفلون بعض المكونات الغذائية التي يجب أن تتوفر دائماً في وجبة غداء المدرسة، تقدم ريهام شمس الدين، أخصائية التغذية في "رايت بايت"، بعض النصائح للوالدين لتجهيز حقيبة غذاء المدرسة.

• الماء: تشجيع الطفل على شرب زجاجتين صغيرتين من الماء يومياً أثناء وجوده في المدرسة، أي ما يعادل 1 لتر. يُذكر أن المعدل الموصى به لشرب الماء يتراوح بين 1.5 إلى 2 لتر يومياً.

• قطعة من الفاكهة الطازجة أو شريحتان من الفاكهة على الأقل، ويمكن تقطيعها على شكل قلب أو نجمة أو على شكل حيوان ما لتشجيع الطفل على تناولها. ويمكن الاستعانة ببضع قطرات من عصير الليمون للحفاظ على لون ونضارة شرائح الفاكهة.

• قطع من الخضراوات الطازجة مثل الخيار والجزر وعيدان الكرفس والخس والبروكلي.

• سندويش من خبز الحبوب الكاملة مع شرائح الجبن والديك الرومي القليلة الدسم، أو مع كريمة الجبن القليل الدسم، أو زبدة الفول السوداني القليلة الدسم، وطبقة من الفاكهة الطازجة، مع تجنب إضافة المايونيز واستبداله بالقليل من الخردل، وتجنب استخدام الصلصات السائلة التي قد تتسبب في تفتيت الخبز وتؤدي إلى عدم رغبة الطفل في تناوله.

• أحد مشتقات الألبان: مثل اللبن الخفيف الدسم، أو لبن الزبادي، أو الحليب، أو لبن الفاكهة الخالي من المحليات الاصطناعية. وننصح بتجنب عصائر الفاكهة وإن كانت طازجة، إضافة لحليب الشوكولاته والماء المضاف إليها النكهات.

• تشجيع الطفل على المشاركة في النشاطات الرياضية، مرتين في الأسبوع على أقل تقدير. ومن الأفضل أن يتشارك الأهل مع أطفالهم في اللعب، كمرافقتهم في نزهة على الدراجة، أو تمضية اليوم في الحديقة العامة أو في المسبح.

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