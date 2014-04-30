بالصور .. مديرية القوى العاملة بالوادي تنظم ملتقى التوظيف الاول بالمحافظة

نظمت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد اليوم بالتنسيق بين منظمة العمل الدولية العاملة و ديوان عام المحافظة ملتقى التوظيف الأول وذلك بقاعة المناسبات بمركز الخارجة .

وقال أحمد خاطر مدير عام القوى العاملة والهجرة بالوادى الجديد أن ملتقى التوظيف الأول تضمن عرض لفرص العمل لشباب المحافظة من خلال المصانع والمشروعات الاستثمارية بالمحافظ بالاضافة إلى تدريب الشباب لتأهيل الشباب لفرص العمل .

وأضاف إن عدد الشركات العارضة وصلت إلى 28 شركة ومصنع بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الجمعيات العاملة في الصناعات البيئية الحرفية بالشئون الاجتماعية .

واضاف ان مكاتب العمل بالوادي الجديد بيتلقى رغبات الشباب الراغب في فرص عمل من خلال تسجيل بيانات الشباب والمديرية بتقوم بالاتصال بالشباب عند اتاحة أي فرص عمل للشباب .