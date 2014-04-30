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اعتقال بريطانيين في حادثة الاعتداء على عائلة التميمي

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اعتقال بريطانيين في حادثة الاعتداء على عائلة التميمي اعتقال بريطانيين في حادثة الاعتداء على عائلة التميمي

أكدت مسؤولة الاعلام في الميتروبوليتان لـ"البيان" أويا دافيش نبأ اعتقال اثنين من المشتبهين في حادثة الاعتداء على عائلة المواطن الاماراتي علي التميمي  مقر اقامتهم في العاصمة البريطانية لندن قبل أكثر من عشرة أيام.

وأوضحت دافيش في اتصال هاتفي ان المعتقلين اللذين ضبطا عصر اليوم في لندن هما من الجنسية البريطانية وفي العشرينات من العمر، ويتم استجوابهما حاليا بعد توفر ادلة لدى الشرطة البريطانية على ضلوعهما في جريمة السطو المسلح والاعتداء على عائلة المواطن التميمي.

وفي ما يخص الاعتداء الاول الذي استهدف المواطنات الشقيقات الثلاث، أفادت المسؤولة البريطانية بأن حالة المواطنة عهود ما زالت حرجة، بينما تخضع شقيقتاها "خلود" و"فاطمة" لعمليات جراحية في الوجه والرأس جراء اصابتهما بجروح بليغة في الاعتداء الذي نفذه مجرم بالمطرقة.

وأفادت دافيش بأن ضابطاً إماراتياً برتبة عالية حضر خصيصاً للمشاركة في التحقيقات.
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