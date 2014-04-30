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الإسماعيلي: 50 شخصا سيحضرون مباراة الزمالك من المدرجات

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الإسماعيلي: 50 شخصا سيحضرون مباراة الزمالك من المدرجات الإسماعيلي: 50 شخصا سيحضرون مباراة الزمالك من المدرجات

قرر النادى الإسماعيلى تواجد 50 فرد فى مقصورة النادى أثناء متابعة مباراة الدراويش والزمالك يوم الخميس وذلك من مسئولى الناديين والعاملين بهما.

وصرح فتحى بلبل المدير التنفيذى للنادى الإسماعيلى لـFilGoal.com أن هذا الإتجاه يأتى تلبية لتعليمات اتحاد كرة القدم من تحديد أعداد المتواجدين فى مدرجات الملعب وتحديد أسمائهم.

وقال سوف نبلغ نادى الزمالك بتلك التعليمات لتحديد العدد المطلوب تواجده فى إطار الـ50 فردا من الناديين والذى لن يزيد العدد عنهم.

وتابع لقد تم إبلاغ الأمن بتلك الإعداد وسوف يتحدد كشف بأسمائهم.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد بتروجيت لحضور عدد من الأفراد مباراته أمام الفريق الأبيض وهو ما رد عليه اتحاد الكرة بأنه مسموح لكل نادي بإحضار 25 فردا.

هذا وقد أرسل مسئولو الإسماعيلى برقية دعوة لإدارة الزمالك لعقد جلسه يتم من خلالها إقرار التفاهم على عدم المزايده فى إنتقالات اللاعبين الجدد لمنع المغالاه فى تلك الإنتقالات.

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فيديو اليوم السابع

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