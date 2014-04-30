مدير شرطة سياحة المطار : اعتصام الأمناء لم يؤثر علي تامين أفواج السياح

أكد العميد مدحت أمين مدير ادارة شرطة السياحة بالمطار ان اعتصام الأمناء لم يؤثر على تامين حركة الأفواج السياحية و الركاب ، وقال تم استدعاء جميع الضباط بالمطار للعمل بجميع القطاعات بالميناء مع استمرار الإجراءات الأمنية المتخذة ، وتم التنسيق مع الخدمات المعاونة من قطاعى أمن شركة ميناء القاهرة ومصر للطيران بتفعيل إجراءاتها تحت إشراف شرطة ميناء القاهرة .

اكد الامين عمرو شعبان من شرطة السياحة بالمطار قيام ضباط شرطة السياحة بجميع عمليات تامين الأفواج السياحية من خلال توزيع الضباط بشرطة السياحة لمعاونة الأفواج السياحية بالسفر والوصول بتسهيل جميع الاجراءات للركاب التى كان من المفترض ان يقوم بها الأمناء المعتصمين مع انتظام بعض الزملاء فى أماكنهم.