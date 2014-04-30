إسرائيل ترحل 31 إريترياً إلى مصر بعد تسللهم

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء 31 إريتريا قامت إسرائيل بترحيلهم من أراضيها كانت ألتقت القبض عليهم الأيام الماضية بعد تسللهم السواحل الشرقية لسيناء وتم إستكمال ترحيلهم إلى بلادهم .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار وصل المرحلون الإريتريون على طائرة “إير سينا” القادمة من تل أبيب , تم إحتجازهم بالترانزيت تحت حراسة لعدة ساعات وترحيلهم على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أسمرة وتبين من التحقيق معهم أنهم نجحوا فى التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الشرقية إلى سيناء وتم القبض عليهم ووضعهم فى معسكر ثم ترحيلهم إلى مصر بعد إصدار وثائق سفر لهم .