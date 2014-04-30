القوى العاملة تعلن الانتهاء من قانون العمل وعرضه للحوار المجتمعي قريبًا

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة انتهاء الوزارة من إعداد مشروع جديد للعمل وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا لعرضه من خلال ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وفق بنود الدستور الجديد لضمان حقوق العمال وفق إنجازات ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتلافى سلبيات القانون الحالي والتوازي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وعدم الإضرار بأطراف الانتاج .

أعلنت الوزيرة، فى كلمتها فى احتفال عيد العمال اليوم، أن الوزارة ستطرح للحوار المجتمعى كذلك مشروع لقانون المحاكم العمالية المتخصصة ولأول مرة في تاريخ مصر لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق العمال التأميمية وضمان تشكيل المنظمات النقابية وفق حق التنظيم النقابى والقوانين الدولية.

وأكدت وزيرة القوى العاملة أنه تم صرف 11.5 مليون جنيه من صندوق الطوارئ بالوزارة استفاد منها 16 ألف عامل من 120 منشآة متعثرة في إطار دور الوزارة لرعاية العمال.