أخبار عاجلة

الخلطة المعجزة تحطم شحوم الهانش و الارداف المزعجة دون رجيم -
«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد -
"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور) -
بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟ -
إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا -
اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام -
رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو -
ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان -
برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القوى العاملة تعلن الانتهاء من قانون العمل وعرضه للحوار المجتمعي قريبًا

Google+ Print
القوى العاملة تعلن الانتهاء من قانون العمل وعرضه للحوار المجتمعي قريبًا القوى العاملة تعلن الانتهاء من قانون العمل وعرضه للحوار المجتمعي قريبًا

وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري

أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة انتهاء الوزارة من إعداد مشروع جديد للعمل وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا لعرضه من خلال ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وفق بنود الدستور الجديد لضمان حقوق العمال وفق إنجازات ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتلافى سلبيات القانون الحالي والتوازي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وعدم الإضرار بأطراف الانتاج .

أعلنت الوزيرة، فى كلمتها فى احتفال عيد العمال اليوم، أن الوزارة ستطرح للحوار المجتمعى كذلك مشروع لقانون المحاكم العمالية المتخصصة ولأول مرة في تاريخ لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق العمال التأميمية وضمان تشكيل المنظمات النقابية وفق حق التنظيم النقابى والقوانين الدولية.

وأكدت وزيرة القوى العاملة أنه تم صرف 11.5 مليون جنيه من صندوق الطوارئ بالوزارة استفاد منها 16 ألف عامل من 120 منشآة متعثرة في إطار دور الوزارة لرعاية العمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية

الأخبار - رامي رضوان :معظم الصحف بعد إنطلاق القمة تتكلم عن دعم ترامب لـ الدولة المصرية

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

الأخبار - قمة مصرية أردنية اليوم في واشنطن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو