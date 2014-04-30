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بالصور.. النقابة العامة للعاملين بالبترول تحتفل بالأطفال الأيتام

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أقامت النقابة العامة للعاملين بالبترول احتفالية للأطفال الأيتام، وذلك بنادى القطامية، "بتروسبورت" بالتجمع الخامس، حيث قام بتنظيم الاحتفال أمانة المرأة بالنقابة العامة بإشراف أمينات المرأة بشركات البترول العام والمشترك والاستثمارى.

حضر الحفل محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حسام عماد الدين، نائب رئيس النقابة، فادية فتحى أمينة المرأة بالنقابة العامة للبترول، وشارك فى هذه الاحتفالية 150 مشاركًا من الأطفال الأيتام، بأعمارهم المختلفة، والمشرفين وبدأ الاحتفال بتناول وجبة الإفطار ثم بدأ الحفل بفرقة ترفيهية، فيما سادت أجواء من المرح والفرح والمسابقات واشترك الجميع بهذه الاحتفالية، وسط جو أسرى دافئ تميزه فرحة وانطلاقة الأطفال باللعب والغناء، وكان للاحتفال طابع خاص بهيج، حيث تضمن الاحتفال أيضا تناولا لوجبة الغداء وتوزيع الهدايا واللعب والحلوى والملابس والتقاط الصور التذكارية.


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