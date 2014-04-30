"القوى العاملة": الانتهاء من قانون العمل وعرضه للحوار المجتمعى قريبًا

أعلنت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع جديد للعمل وسيتم طرحه للحوار المجتمعى قريبًا، لعرضه من خلال ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وفق بنود الدستور الجديد لضمان حقوق العمال وفق إنجازات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لتلافى سلبيات القانون الحالى والتوازى بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وعدم الإضرار بأطراف الإنتاج.

وأعلنت الوزيرة، فى كلمتها فى احتفال عيد العمال اليوم، أن الوزارة ستطرح للحوار المجتمعى كذلك مشروعًا لقانون المحاكم العمالية المتخصصة ولأول مرة فى تاريخ مصر لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق العمال التأميمية وضمان تشكيل المنظمات النقابية وفق حق التنظيم النقابى والقوانين الدولية.

وأكدت وزيرة القوى العاملة أنه تم صرف 11.5 مليون جنيه من صندوق الطوارئ بالوزارة استفاد منها 16 ألف عامل من 120 منشأة متعثرة فى إطار دور الوزارة لرعاية العمال.