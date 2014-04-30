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محافظ الجيزة: إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية من الشوارع

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محافظ الجيزة: إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية من الشوارع محافظ الجيزة: إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية من الشوارع

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن أى دعاية انتخابية معلقة الآن بشوارع المحافظة، قبل بداية الدعاية الانتخابية الرسمية، سيتم إزالتها على الفور.

وأوضح عبد الرحمن لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ليس من اختصاصها تطبيق غرامات على واضع الدعاية، ولكن أى تلفيات تنتج عن وضع الدعاية قبل موعدها سيتم كتابة تقرير ورفعه للجنة العليا للانتخابات، والتى ستقرر تطبيق العقوبة من عدمه.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية ملصقات دعائية، لتأييد مرشحي الرئاسة بالشوارع الرئيسية والجانبية لمحافظة الجيزة، وذلك قبل بدء الدعاية الانتخابية الرسمية المقرر لها 3 مايو القادم .

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